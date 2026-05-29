Hegseth si allena con il personale militare statunitense

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth si è mostrato alle telecamere mentre si allenava con il personale militare statunitense sul ponte della USS Boxer, ormeggiata a Singapore. Hegseth è arrivato a Singapore nelle prime ore del 29 maggio, dove incontrerà i leader regionali e i suoi omologhi nel settore della sicurezza in vista di un discorso molto atteso che terrà il 30 in occasione di un importante forum asiatico sulla sicurezza.
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