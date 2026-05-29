Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dallas, esplosione distrugge una palazzina: morti e feriti

Mondo

Un'esplosione seguita da un vasto incendio ha distrutto un complesso residenziale nel quartiere Oak Cliff di Dallas, in Texas. Innescato probabilmente da una fuga di gas, lo scoppio ha provocato la morte di tre persone, tra cui due donne e un bambino, e diversi feriti, uno in condizioni critiche ma stabili. Il National Transportation Safety Board ha inviato una squadra per indagare sulle cause dell'incidente.

Prossimi video

I pellegrini dell'Hajj iniziano il terzo giorno del rituale

Mondo

Dallas, esplosione distrugge una palazzina: morti e feriti

Mondo

Proteste e scontri al centro ICE di Newark in New Jersey

Mondo

Uk, Reform Uk perde già un centinaio di consiglieri

Mondo

Hegseth si allena con il personale militare statunitense

Mondo

Romania, edificio colpito da drone russo: due feriti

Mondo