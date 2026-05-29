Dallas, esplosione distrugge una palazzina: morti e feriti

Un'esplosione seguita da un vasto incendio ha distrutto un complesso residenziale nel quartiere Oak Cliff di Dallas, in Texas. Innescato probabilmente da una fuga di gas, lo scoppio ha provocato la morte di tre persone, tra cui due donne e un bambino, e diversi feriti, uno in condizioni critiche ma stabili. Il National Transportation Safety Board ha inviato una squadra per indagare sulle cause dell'incidente.