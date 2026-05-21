Una cucciola di ippopotamo pigmeo, nata lo scorso 9 maggio allo zoo di Berlino, ha fatto il suo primo bagno all'aperto sotto il sole. L'animale, che non ha ancora un nome, sta crescendo regolarmente e ha raggiunto il peso di 10 chili, raddoppiando quello della nascita. Verrà allevata da sola dalla madre Debbie, come tipico di questa specie solitaria.
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Berlino, primo bagno allo zoo per la cucciola di ippopotamo
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