Berlino, primo bagno allo zoo per la cucciola di ippopotamo

Una cucciola di ippopotamo pigmeo, nata lo scorso 9 maggio allo zoo di Berlino, ha fatto il suo primo bagno all'aperto sotto il sole. L'animale, che non ha ancora un nome, sta crescendo regolarmente e ha raggiunto il peso di 10 chili, raddoppiando quello della nascita. Verrà allevata da sola dalla madre Debbie, come tipico di questa specie solitaria.