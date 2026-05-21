Gaza, raid israeliano distrugge edificio a al-Maghazi

Palestinesi si sono radunati tra le macerie di un edificio distrutto da un raid israeliano nel campo profughi di al-Maghazi, nel centro di Gaza. I residenti affermano che l’area era stata evacuata poco prima dell’attacco, mentre continuano i bombardamenti nonostante il cessate il fuoco annunciato a ottobre.
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