Missili nucleari nelle esercitazioni militari in Russia

Il ministero della Difesa russo ha annunciato l'inclusione di missili strategici con capacità nucleare nelle esercitazioni militari in corso tra Russia e Bielorussia. Le manovre di tre giorni coinvolgono unità delle forze missilistiche, dell'aviazione e delle flotte navali. Mosca ha annunciato che durante le operazioni sono state consegnate munizioni nucleari nei depositi sul campo in territorio bielorusso.I filmati diffusi dal Cremlino mostrano veicoli di lancio nei boschi, sottomarini in mare e jet militari in decollo.
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