Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Missili nucleari nelle esercitazioni militari in Russia

Mondo

Il ministero della Difesa russo ha annunciato l'inclusione di missili strategici con capacità nucleare nelle esercitazioni militari in corso tra Russia e Bielorussia. Le manovre di tre giorni coinvolgono unità delle forze missilistiche, dell'aviazione e delle flotte navali. Mosca ha annunciato che durante le operazioni sono state consegnate munizioni nucleari nei depositi sul campo in territorio bielorusso.I filmati diffusi dal Cremlino mostrano veicoli di lancio nei boschi, sottomarini in mare e jet militari in decollo.

Prossimi video

Usa, aumentano i giovani che si arruolano nei Marines

Mondo

Berlino, primo bagno allo zoo per la cucciola di ippopotamo

Mondo

Tensioni Usa-Cuba, Russia: "Sosterremo L'Avana"

Mondo

Gaza, raid israeliano distrugge edificio a al-Maghazi

Mondo

Flotilla, comitato direttivo: Israele gode di sostegno Ue

Mondo

Missili nucleari nelle esercitazioni militari in Russia

Mondo