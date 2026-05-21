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Parigi, l'artista JR trasforma il Pont Neuf in una grotta

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L'artista JR ha trasformato il Pont Neuf di Parigi, il ponte più antico della città, in una vasta struttura di tessuto e aria compressa alta fino a 18 metri che ricorda una catena montuosa rocciosa. L'installazione temporanea e gratuita, intitolata "La Caverne du Pont Neuf", si estende per 120 metri sopra la Senna e aprirà ufficialmente al pubblico dal 6 al 28 giugno, permettendo ai visitatori di camminare all'interno. L'opera è un omaggio agli artisti Christo e Jeanne-Claude, che nel 1985 avvolsero proprio il Pont Neuf in un grande tessuto dorato.

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