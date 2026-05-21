Usa, aumentano i giovani che si arruolano nei Marines

Negli Stati Uniti aumenta il numero di giovani che scelgono di arruolarsi spinti dalle tensioni internazionali e dalle nuove campagne di reclutamento. Nei centri di addestramento come Parris Island, le reclute affrontano una preparazione intensiva motivate da spirito patriottico, stabilità economica e opportunità di carriera. Il fenomeno coincide con il rafforzamento della presenza militare americana in aree strategiche come Medio Oriente e Indo-Pacifico.