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Usa, aumentano i giovani che si arruolano nei Marines

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Negli Stati Uniti aumenta il numero di giovani che scelgono di arruolarsi spinti dalle tensioni internazionali e dalle nuove campagne di reclutamento. Nei centri di addestramento come Parris Island, le reclute affrontano una preparazione intensiva motivate da spirito patriottico, stabilità economica e opportunità di carriera. Il fenomeno coincide con il rafforzamento della presenza militare americana in aree strategiche come Medio Oriente e Indo-Pacifico.

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