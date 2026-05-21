Usa, aumentano i giovani che si arruolano nei Marines

Negli Stati Uniti aumenta il numero di giovani che scelgono di arruolarsi spinti dalle tensioni internazionali e dalle nuove campagne di reclutamento. Nei centri di addestramento come Parris Island, le reclute affrontano una preparazione intensiva motivate da spirito patriottico, stabilità economica e opportunità di carriera. Il fenomeno coincide con il rafforzamento della presenza militare americana in aree strategiche come Medio Oriente e Indo-Pacifico.
Prossimi video
SkyTg24, Timeline, gli attivisti della Flotilla. Le scuse della famiglia El Koudri
Mondo
ONU condanna le installazioni militari nel complesso UNRWA
Mondo
Sagrada Familia, il Papa inaugurerÃ la Torre di GesÃ¹ Cristo
Mondo
Ebola in Africa, contagi potrebbe essere molti di più
Mondo
Ucraina, raid di Kiev nel Kherson e tensione nucleare
Mondo
SkyTg24, Timeline, Iran e reazioni israeliane a Ben-Gvir. Tajani: "sanzioni per Ben-Gvir"
Mondo
Ucraina, Zelensky: "Colpita base dei servizi segreti russi"
Mondo