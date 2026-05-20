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Pechino, Xi Jinping riceve Vladimir Putin

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Xi Jinping ha ricevuto a Pechino Vladimir Putin per una visita ufficiale dedicata ai rapporti tra Cina e Russia e ai principali temi internazionali.

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