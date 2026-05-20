Pechino, Xi Jinping riceve Vladimir Putin

Xi Jinping ha ricevuto a Pechino Vladimir Putin per una visita ufficiale dedicata ai rapporti tra Cina e Russia e ai principali temi internazionali.
Prossimi video
Iran, Trump: accordo possibile, ma potremmo colpire ancora
Mondo
Trump mostra i render della sala da ballo finita
Mondo
Vance: Penso che abbiamo fatto molti progressi con l'Iran
Mondo
Ebola, Usa chiudono frontiere ai Paesi dell'Africa centrale
Mondo
Sparatoria San Diego, 5 morti alla moschea
Mondo
Inchiesta Mango, arrestato e poi libero su cauzione figlio accusato di omicidio
Mondo
Damasco, autobomba esplode in centro: un morto e 18 feriti
Mondo