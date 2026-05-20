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Mattarella a Modi: “Rafforzare la collaborazione”

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Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Narendra Modi, sottolineando la volontà di rafforzare la collaborazione tra Italia e India. Il colloquio si inserisce nella visita ufficiale del premier indiano nel nostro Paese.

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