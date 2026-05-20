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Germania, missionario Usa con Ebola ricoverato

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Un missionario statunitense contagiato dal virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è stato trasferito in Germania per ricevere cure specialistiche. Il paziente è ricoverato in isolamento presso l’ospedale universitario Charité di Berlino.

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