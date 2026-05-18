Mosca, maxi attacco di droni: morti e decine di feriti

Maxi attacco di droni ucraini su Mosca e regioni russe: almeno 4 morti e diversi feriti. Abbattuti oltre 550 droni in 24 ore secondo Mosca. Colpite abitazioni, infrastrutture e aree vicine all’aeroporto Sheremetyevo. Raid russi anche su Dnipro e Kryvyi Rih in Ucraina.
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