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Mosca, maxi attacco di droni: morti e decine di feriti

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Maxi attacco di droni ucraini su Mosca e regioni russe: almeno 4 morti e diversi feriti. Abbattuti oltre 550 droni in 24 ore secondo Mosca. Colpite abitazioni, infrastrutture e aree vicine all’aeroporto Sheremetyevo. Raid russi anche su Dnipro e Kryvyi Rih in Ucraina.

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