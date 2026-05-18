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Raid russi su Odessa, colpite scuola e abitazioni

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Nuovi attacchi russi con droni hanno colpito Odessa, importante porto ucraino sul Mar Nero. I raid hanno danneggiato edifici residenziali, una scuola e un asilo, mentre i soccorritori sono intervenuti tra incendi e macerie. Nell’attacco sono rimaste ferite almeno due persone.

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