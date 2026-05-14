Ucraina, rimosso missile inesploso da condominio a Chabany

A Chabany, nei pressi di Kiev, una squadra di sminatori ha rimosso un missile inesploso da un condominio colpito in un raid russo. Il video diffuso dal Servizio di emergenza statale ucraino mostra i soccorritori al lavoro tra le macerie di un'abitazione per mettere in sicurezza l'area. L'operazione di recupero ha richiesto l'impiego di mezzi speciali per sollevare i componenti pericolosi rimasti tra le mura.
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