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Siria, i curdi celebrano la Giornata della lingua curda

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Centinaia di curdi si sono riuniti a Qamishli, nel nord-est della Siria, per celebrare la Giornata della lingua curda e chiedere che il curdo venga riconosciuto nella Costituzione come lingua ufficiale del Paese.

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