Gaza, murale per Yamal dopo la bandiera palestinese

A Gaza alcuni artisti hanno dedicato un murale a Lamine Yamal dopo che il calciatore aveva sventolato una bandiera palestinese durante la parata per la vittoria della Liga del Barcellona.
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