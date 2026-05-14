Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, murale per Yamal dopo la bandiera palestinese

Mondo

A Gaza alcuni artisti hanno dedicato un murale a Lamine Yamal dopo che il calciatore aveva sventolato una bandiera palestinese durante la parata per la vittoria della Liga del Barcellona.

Prossimi video

India, Araqchi incontra Modi al vertice di Nuova Delhi

Mondo

Kiev, arrestato per corruzione ex braccio destro Zelensky

Mondo

Gaza, murale per Yamal dopo la bandiera palestinese

Mondo

Papa alla Sapienza: "Non sia chiamata difesa il riarmo"

Mondo

Futuro UE, Draghi: "Per la prima volta siamo soli insieme"

Mondo

Ucraina, rimosso missile inesploso da condominio a Chabany

Mondo