Hantavirus sulla crociera, l’Oms rassicura sui rischi

L’Organizzazione mondiale della sanità ha rassicurato sul focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius, dove si registrano tre morti. La nave è diretta alle Canarie mentre proseguono controlli sanitari e monitoraggi sui passeggeri.
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