Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Hantavirus sulla crociera, l’Oms rassicura sui rischi

Mondo

L’Organizzazione mondiale della sanità ha rassicurato sul focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius, dove si registrano tre morti. La nave è diretta alle Canarie mentre proseguono controlli sanitari e monitoraggi sui passeggeri.

Prossimi video

Sky Cube 07/05 - Rubio in Italia, cosa dobbiamo aspettarci?

Mondo

Iran, Trump: "Colpiremo più forte se non accettano accordo"

Mondo

Nuovi raid sull'Iran, ma Trump: tregua resta in vigore

Mondo

In Libano cessate il fuoco continua ad essere non rispettato

Mondo

Live In, vicepremier Kiev: "Russia a Biennale inaccettabile"

Mondo

Live In, Metsola: Europa può essere autonoma e indipendente

Mondo