Kim Jong Un visita fabbrica di armi e cacciatorpediniere

La tv di Stato nordcoreana ha diffuso nuove immagini di Kim Jong Un durante una visita a una fabbrica di artiglieria e al cacciatorpediniere “Choe Hyon”. Accanto al leader anche la figlia Ju Ae. Secondo Pyongyang, i nuovi sistemi d’artiglieria saranno dispiegati vicino al confine con la Corea del Sud entro l’anno.
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