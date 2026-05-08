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Kim Jong Un visita fabbrica di armi e cacciatorpediniere

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La tv di Stato nordcoreana ha diffuso nuove immagini di Kim Jong Un durante una visita a una fabbrica di artiglieria e al cacciatorpediniere “Choe Hyon”. Accanto al leader anche la figlia Ju Ae. Secondo Pyongyang, i nuovi sistemi d’artiglieria saranno dispiegati vicino al confine con la Corea del Sud entro l’anno.

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