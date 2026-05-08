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Betlemme, dopo due anni torna la maratona palestinese

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A Betlemme si è svolta la decima edizione della Palestine Marathon, dopo dueanni di stop legati alla guerra a Gaza. Migliaia di partecipanti, tra palestinesi e atleti internazionali, hanno corso vicino alla barriera israeliana per chiedere maggiore libertà di movimento nei territori palestinesi.

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