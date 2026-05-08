Sky Cube 07/05 - Rubio in Italia, cosa dobbiamo aspettarci?

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Un incontro che arriva dopo settimane di tensione tra Stati Uniti e Santa Sede per via degli attacchi di Donald Trump al Pontefice. Nell'agenda di Rubio c'è anche il colloquio con la premier Giorgia Meloni. Nello Sky Cube Stefania Pinna e Federico Leoni, corrispondente dagli Stati Uniti
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