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Sky Cube 07/05 - Rubio in Italia, cosa dobbiamo aspettarci?

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Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Un incontro che arriva dopo settimane di tensione tra Stati Uniti e Santa Sede per via degli attacchi di Donald Trump al Pontefice. Nell'agenda di Rubio c'è anche il colloquio con la premier Giorgia Meloni. Nello Sky Cube Stefania Pinna e Federico Leoni, corrispondente dagli Stati Uniti

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