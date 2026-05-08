Corea del Sud, arriva petroliera passata da Hormuz

La petroliera Odessa, battente bandiera maltese, è arrivata in Corea del Sud dopo aver attraversato lo Stretto di Hormuz prima del nuovo blocco annunciato dall’Iran. L’arrivo della nave è considerato strategico per le forniture energetiche del Paese.
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