Narcotrafficante latitante arrestato a Londra dopo un anno

Un narcotrafficante ricercato dal 2024 è stato rintracciato e arrestato a Londra nel quartiere di Battersea, dove viveva sotto falso nome. L’uomo, condannato a 11 anni per traffico di droga, era destinatario di un mandato di arresto europeo. L’operazione è stata coordinata dalla Dda di Roma con la collaborazione delle autorità britanniche.