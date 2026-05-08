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Narcotrafficante latitante arrestato a Londra dopo un anno

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Un narcotrafficante ricercato dal 2024 è stato rintracciato e arrestato a Londra nel quartiere di Battersea, dove viveva sotto falso nome. L’uomo, condannato a 11 anni per traffico di droga, era destinatario di un mandato di arresto europeo. L’operazione è stata coordinata dalla Dda di Roma con la collaborazione delle autorità britanniche.

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