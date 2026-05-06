Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, raid russi prima e dopo la tregua di Kiev

Mondo

Nuovi bombardamenti russi hanno colpito diverse città ucraine causando almeno 25 morti, poche ore prima del cessate il fuoco proposto da Kiev. Le autorità ucraine hanno denunciato raid anche dopo l’avvio della tregua unilaterale a mezzanotte.

Prossimi video

Trump vs Papa, Rubio: Iran con atomica sarebbe un rischio

Mondo

Vaticano, Papa Leone risponde ad attacco Trump

Mondo

Rubio sul Papa: Iran con atomica non sarebbe una buona idea

Mondo

Papa: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità

Mondo

Romania, sfiducia a Bolojan: caduto il governo europeista

Mondo

Rubio in Varticano, il pensiero dei cattolici Usa

Mondo