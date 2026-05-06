Ucraina, raid russi prima e dopo la tregua di Kiev

Nuovi bombardamenti russi hanno colpito diverse città ucraine causando almeno 25 morti, poche ore prima del cessate il fuoco proposto da Kiev. Le autorità ucraine hanno denunciato raid anche dopo l’avvio della tregua unilaterale a mezzanotte.
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