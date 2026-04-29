Ucraina, attacco russo nella regione di Sumy: un morto

Un raid aereo russo ha colpito nella notte la regione di Sumy, provocando una vittima nel distretto di Shostka. L’attacco ha causato vasti incendi che hanno coinvolto almeno un edificio residenziale. Una donna di 60 anni è morta, intossicata dal monossido di carbonio all'interno della propria abitazione. I soccorritori hanno evacuato lo stabile e prestato assistenza medica ad altre due persone rimaste coinvolte nel bombardamento.