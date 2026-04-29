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Incipit, Tommy Wieringa racconta "Nirvana"

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Uno dei maggiori scrittori nederlandesi parla del suo ultimo romanzo pubblicato da Iperborea. E nella nuova puntata del programma di libri di Sky TG24 parla anche della crescente insofferenza per la democrazia

Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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