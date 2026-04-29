"La crisi della democrazia? Può nascere anche dalla noia"

Lo scrittore nederlandese Tommy Wieringa è l'ospite di "Incipit" di questa settimana. L'anticipazione della nuova puntata del programma dedicato ai libriTutte le puntate di "Incipit"
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