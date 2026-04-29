Parigi, no ai "profitti di guerra" di TotalEnergies

Il 29 aprile alcuni attivisti hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti a una stazione di servizio TotalEnergies a Parigi, denunciando i «profitti di guerra» del gruppo energetico in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del primo trimestre. La contestazione nasce dopo l’aumento del 29% degli utili nel primo trimestre del colosso petrolifero francese: un incremento che ha superato le aspettative del mercato, grazie al forte volume degli scambi e agli alti prezzi del petrolio causati dalla guerra in Iran