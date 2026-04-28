Reali inglesi negli Usa, gaffe di Camilla all'aeroporto

I reali inglesi sono negli USA per una visita di Stato di quattro giorni. I primi impegni si sono svolti come da programma ma, all'aeroporto di Washington, Camilla è stata protagonista di una piccola gaffe. Appena scesa dall'aereo, la regina d'Inghilterra si è diretta subito verso l'auto senza attendere l'esecuzione degli inni, venendo richiamata da Carlo.
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