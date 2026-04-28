Battuta su Melania, Trump chiede licenziamento Jimmy Kimmel. VIDEO

Donald Trump ha chiesto ad ABC e Disney il licenziamento di Jimmy Kimmel a causa di un monologo sulla First Lady, paragonata a una "vedova incinta". Melania Trump ha definito le parole del conduttore "corrosive", inserendole in un clima di "malessere politico"
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