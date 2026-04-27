Gaza, le strade rinascono dalle macerie della guerra

A Gaza i palestinesi stanno utilizzando le macerie della guerra per ripavimentare le strade distrutte durante l’assedio israeliano. Il progetto è coordinato dall'ONU e ha l’obiettivo di trasformare le 61 milioni di tonnellate di detriti bellici in materiale per la ricostruzione. Mentre il piano di aiuti internazionale stenta a decollare, i lavoratori locali frantumano cemento e metallo per ripristinare la viabilità e l'accesso ai servizi essenziali. L'operazione, ostacolata dalla presenza di ordigni inesplosi e dalla carenza di carburante, rappresenta il primo passo di una ricostruzione stimata in oltre 70 miliardi di dollari.