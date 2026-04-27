Palawan, esercitazioni militari congiunte Filippine-Usa

Filippine e Stati Uniti hanno condotto esercitazioni militari congiunte sull'isola di Palawan, nel Mar Cinese Meridionale. Oltre 17.000 soldati coinvolti, con la partecipazione attiva per la prima volta anche di Canada, Francia, Nuova Zelanda e Giappone. La Cina ha criticato le manovre, definendole un rischio per la stabilità regionale.