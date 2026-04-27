Spari a Washington, FBI a casa dell’attentatore

L’FBI ha perquisito la casa in California dell’uomo che ha aperto il fuoco durante un evento a Washington. Il 31enne è accusato di aver sparato contro un agente del Secret Service ed è ora sotto indagine per chiarire movente e profilo.
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