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Mosca, tempesta di neve fuori stagione: voli e disagi

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Una violenta nevicata ha colpito Mosca in modo insolito per il periodo, causando disagi, voli cancellati e alberi caduti. Le autorità hanno dichiarato l’allerta meteo mentre parte della regione è rimasta senza elettricità.

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