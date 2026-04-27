Colombia, bomba su autostrada: 19 morti e 38 feriti

Un attentato con esplosivo ha colpito un’autostrada nel sud-ovest della Colombia causando almeno 19 morti e 38 feriti. Il governo attribuisce l’attacco a un gruppo dissidente delle FARC, in una regione strategica per traffici illegali e già teatro di violenze.
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