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Colombia, bomba su autostrada: 19 morti e 38 feriti

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Un attentato con esplosivo ha colpito un’autostrada nel sud-ovest della Colombia causando almeno 19 morti e 38 feriti. Il governo attribuisce l’attacco a un gruppo dissidente delle FARC, in una regione strategica per traffici illegali e già teatro di violenze.

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