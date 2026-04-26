Colombia, attentato delle FARC a Cajibío: almeno 14 morti

Un attentato esplosivo ha colpito la Strada Panamericana nella zona di El Tunel, nel municipio di Cajibío, a circa 35 km da Popayán, in Colombia. La deflagrazione ha causato almeno 14 morti e 38 feriti. Il governatore del Cauca Octavio Guzmán e le autorità locali hanno attribuito l'attacco ai dissidenti delle FARC.
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