Washington, manifestanti proiettano foto di Epstein e Trump

Il 24 aprile, in vista della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, sull’edificio dell’Hilton di Washington, D.C. sono stati proiettati documenti e foto di Jeffrey Epstein e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il presidente dovrebbe partecipare alla cena sabato 25 aprile, dopo aver boicottato l’evento durante il suo mandato presidenziale.
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