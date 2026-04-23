Alluvione a Mogadiscio, strade sommerse e traffico in tilt

Forti piogge hanno allagato diverse zone di Mogadiscio, sommergendo le strade principali e paralizzando i trasporti nella capitale somala. Auto e risciò sono rimasti bloccati dall'acqua e i pendolari hanno dovuto guadare le strade trasformate in fiumi. Le violente precipitazioni hanno messo in luce i cronici problemi di drenaggio della città, aggravati dall'espansione urbana non pianificata. L'amministrazione locale aveva messo in guardia i cittadini da precipitazioni oltre la media nel sud della Somalia.
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