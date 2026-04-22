Vertice Ue a Cipro, rafforzate le misure di sicurezza

A Cipro sono state rafforzate le misure di sicurezza alla vigilia del Consiglio Europeo informale. Il vertice di due giorni riunirà i capi di Stato Ue e i partner del Medio Oriente. Al centro dell'agenda, la gestione della crisi in Iran, le strategie per la sicurezza energetica e il futuro bilancio pluriennale dell'Unione.
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