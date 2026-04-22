Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vertice Ue a Cipro, rafforzate le misure di sicurezza

Mondo

A Cipro sono state rafforzate le misure di sicurezza alla vigilia del Consiglio Europeo informale. Il vertice di due giorni riunirà i capi di Stato Ue e i partner del Medio Oriente. Al centro dell'agenda, la gestione della crisi in Iran, le strategie per la sicurezza energetica e il futuro bilancio pluriennale dell'Unione.

Prossimi video

Papa: "C'è fame di futuro"

Mondo

Tre navi portacontainter colpite dall'Iran e sequestrate

Mondo

Regno Unito, divieto di fumo a vita per i nati dopo il 2008

Mondo

Jorgensen: Sistema Ets è stato un successo

Mondo

Guerra in Ucraina, approvato prestito Ue da 90 miliardi

Mondo

Che cos'è il sistema europeo ETS

Mondo