Vertice Ue a Cipro, rafforzate le misure di sicurezza

A Cipro sono state rafforzate le misure di sicurezza alla vigilia del Consiglio Europeo informale. Il vertice di due giorni riunirà i capi di Stato Ue e i partner del Medio Oriente. Al centro dell'agenda, la gestione della crisi in Iran, le strategie per la sicurezza energetica e il futuro bilancio pluriennale dell'Unione.