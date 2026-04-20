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Terremoto Giappone, scossa magnitudo 7.5 avvertita a Tokyo

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Il 20 aprile si sono avvertite delle scosse a Tokyo, in Giappone, dopo che un terremoto di magnitudo preliminare 7,5 ha colpito al largo della costa nord-orientale del Paese. L'Agenzia meteorologica giapponese ha anche diramato un allarme tsunami con onde che potrebbero raggiungere i 3 metri nelle prefetture di Iwate, Aomori e Hokkaido

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