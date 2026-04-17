Il re della Svezia in visita in Ucraina da Zelensky

Il re di Svezia Carlo XVI Gustavo ha incontrato Volodymyr Zelensky a Leopoli, rendendo omaggio ai soldati ucraini caduti. La visita, la prima in 14 anni, arriva mentre Stoccolma conferma il suo sostegno a Kiev con 4 miliardi di euro per il 2026.
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