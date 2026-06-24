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Macron al vertice di Berlino: rafforzare la Nato Ue

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Al vertice di Berlino il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della Nato. Macron ha auspicato lo sviluppo di soluzioni congiunte tra i Paesi europei e una cooperazione volta ad aumentare la capacità di deterrenza.

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