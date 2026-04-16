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Australia, incendio alla raffineria Viva Energy di Geelong

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In Australia un vasto incendio ha colpito la raffineria "Viva Energy" di Geelong, in Victoria, danneggiando l'unità di produzione di benzina e rischiando di aggravare i timori sull'approvvigionamento locale e nazionale. L'impianto, che dista circa un'ora da Melbourne, tratta fino a 120.000 barili al giorno e copre oltre il 50% del fabbisogno del Victoria e il 10% di quello australiano. Il rogo non ha causato alcun ferito tra gli oltre 1.100 dipendenti.

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