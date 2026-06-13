Mondiali, cadavere vicino allo stadio dove si allena l'Iran

Un corpo avvolto in un sacco nero è stato trovato nel bagagliaio di un SUV nel parcheggio di un centro commerciale a Tijuana, vicino allo stadio dove si allena la nazionale iraniana in vista dei Mondiali. Secondo le autorità, la vittima presentava segni di violenza. Il veicolo era fermo da giorni. Indagini in corso per identificare il corpo e chiarire le circostanze dell’omicidio, in un contesto già complesso per la squadra iraniana.
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