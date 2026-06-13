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Raid israeliani nel sud del Libano, pesanti danni a Tiro

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Nuovi attacchi israeliani hanno causato pesanti danni nella città meridionale libanese di Tiro. Lo riferisce l'agenzia statale libanese NNA, mentre sul campo proseguono i combattimenti nonostante il cessate il fuoco dichiarato dagli Stati Uniti il 16 aprile. Secondo le autorità di Beirut, le forze israeliane hanno condotto quasi 3.500 raid dal momento dell'annuncio della tregua.

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