Tirana, proteste contro il resort sulla costa albanese

A Tirana proseguono le proteste della “Flamingo Revolution” contro il progetto turistico sulla costa meridionale dell’Albania, tra la laguna di Vjosa-Narta e Sazan. Il piano da circa 5 miliardi di euro, legato a investimenti internazionali nell’hospitality, è contestato per il possibile impatto su aree protette e specie come fenicotteri e tartarughe. Le accuse si estendono al governo Rama per scarsa trasparenza. L’esecutivo difende il progetto come strategico per il turismo e la crescita economica.