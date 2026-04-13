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Trump: "Papa Leone debole e pessimo in politica estera"

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato su Truth Papa Leone, primo pontefice americano della storia, definendolo "debole sul fronte della criminalità" e "pessimo in politica estera". Trump ha rivendicato inoltre il merito dell'elezione del Papa, sostenendo che senza la sua presenza alla Casa Bianca Leone non sarebbe stato scelto. Il presidente Usa infine ha criticato il Papa per aver condannato la guerra in Iran durante una veglia di preghiera a San Pietro ed espresso una netta preferenza per il fratello del Pontefice, Louis, definito "totalmente Maga".

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