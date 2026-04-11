Londra, polizia arresta sostenitori gruppo Palestine Action

Arresti a Londra durante una protesta a Trafalgar Square a sostegno di Palestine Action, gruppo dichiarato illegale dal governo britannico. La manifestazione arriva dopo che l’Alta Corte ha giudicato illegittimo il divieto, mentre l’esecutivo ha annunciato ricorso.
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