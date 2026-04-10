Colloqui Usa-Iran, rafforzata la sicurezza in Pakistan

Il Pakistan ha rafforzato la sicurezza a Islamabad alla vigilia dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Le autorità hanno blindato la "Red Zone" della capitale per ospitare il vertice che punta a estendere il cessate il fuoco di due settimane raggiunto nei giorni scorsi. Il viceministro degli Esteri di Teheran Majdi Takht Ravanchi ha dichiarato che il piano in 10 punti proposto dall'Iran è stato concordato come base per i negoziati.