Bolivia, scontri a La Paz contro il presidente Paz

Tensioni e scontri a La Paz durante le proteste contro il governo boliviano, giunte alla quarta settimana consecutiva. I manifestanti contestano le misure di austerità e il caro vita, mentre il presidente Rodrigo Paz ha annunciato il taglio degli stipendi del governo nel tentativo di ridurre le tensioni.
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