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Congo, campagna anti Ebola nel campo profughi di Bunia

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Nel campo profughi di Bunia, nella Repubblica Democratica del Congo, sono state avviate campagne informative per contenere la diffusione di Ebola. Le autorità sanitarie temono un aumento dei contagi a causa delle difficili condizioni igieniche e della mancanza di beni essenziali.

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