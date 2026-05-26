Congo, campagna anti Ebola nel campo profughi di Bunia

Nel campo profughi di Bunia, nella Repubblica Democratica del Congo, sono state avviate campagne informative per contenere la diffusione di Ebola. Le autorità sanitarie temono un aumento dei contagi a causa delle difficili condizioni igieniche e della mancanza di beni essenziali.
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