Russia, alluvione in Dagestan: tre morti e 5.000 evacuati

Una grave alluvione ha colpito il Dagestan, regione russa del Caucaso, causando tre morti e l'evacuazione di oltre 5.000 persone. Le piogge intense hanno allagato più di 2.000 edifici residenziali e provocato il crollo di un palazzo a Makhachkala. Il Comitato Investigativo russo ha aperto un'indagine per presunta negligenza. Nell'area è stato istituito lo stato di emergenza.
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