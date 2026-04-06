Russia, alluvione in Dagestan: tre morti e 5.000 evacuati

Una grave alluvione ha colpito il Dagestan, regione russa del Caucaso, causando tre morti e l'evacuazione di oltre 5.000 persone. Le piogge intense hanno allagato più di 2.000 edifici residenziali e provocato il crollo di un palazzo a Makhachkala. Il Comitato Investigativo russo ha aperto un'indagine per presunta negligenza. Nell'area è stato istituito lo stato di emergenza.